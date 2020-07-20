港區國安法：傳大型金融機構審查客戶背景　免成打擊目標

有傳全球財富管理公司正審查其香港客戶是否與民運活動有關聯。

外國傳媒引述消息人士表示，全球財富管理公司正在審查其香港客戶是否與民運活動有關聯，以免成為《港區國安法》的打擊目標，審查範圍亦包括可能因實施國安法而遭美國制裁的中港官員。

消息人士表示，部分財富管理公司會審查其客戶及朋友，近期在公共場合、媒體和社交媒體貼文上發表的言論。在部分個案中，對客戶的審查最早可回溯至2014年「佔中」活動以來的政治立場。

滙豐不予評論，僅指已經制定適用於全球的嚴格政策和嚴密流程。瑞士信貸、瑞士寶盛集團和瑞銀未予置評。

香港金融管理局發言人表示，與其他國際金融中心一樣，香港根據包括與政治人物相關的國際標準，實施反洗錢和反恐融資要求，有關國際標準和局方對銀行業的指引均沒有改變。