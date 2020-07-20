安達臣道石礦場岩洞　將重置作工務中央試驗所及歷史檔案中心

安達臣道石礦場的岩洞發展討論多年，終有具體進展。土木工程拓展署最新建議，擬於上述礦場發展聯用岩洞，建造4個岩洞以重置原本分別位於九龍灣及觀塘的工務中央試驗所及歷史檔案中心，藉此騰出珍貴的市區地段作多元化發展。該署指會就岩洞發展向城市規劃委員會申請規劃許可，預計在今年至明年就擬建設施之勘查研究及設計工作，分階段向立法會申請撥款。

政府早於2011年施政報告提出利用岩洞重置現有公共設施，從而騰出原址作房屋和其他用途。至今土木工程拓展署及政府檔案處進行的可行性研究終告完成，研究結果確認在安達臣道石礦場內「可用岩洞發展的位置」設置工務中央試驗所及歷史檔案中心技術上可行。工程顧問亦完成交通及環境等方面的技術性影響評估，初步評定岩洞發展工程及運作，對市民和當區居民影響輕微。

土拓署建議建造4個約30米高及闊、大約100米長的岩洞，並分別在洞內至洞口興建約4至5層高的建築物，以提供足夠樓面面積予工務中央試驗所及歷史檔案中心。項目另會設置一個以斜坡安全、及石礦場歷史等為主題的多用途場地及園境空間。

擬作重置安排的工務中央試驗所大樓目前坐落於九龍灣海濱地段，位置極具發展潛力。該試驗所主要負責為政府的工務工程提供建築材料測試，土拓署指出試驗所因面積不敷龐用而須擴展，加上本身與其地段的未來發展計劃並不協調，因此有需要盡早搬遷。至於目前位於觀塘的香港歷史檔案大樓，政府檔案處為了應付對永久保存歷史檔案的需求，認為有實際的運作需要，興建一個新的歷史檔案中心。