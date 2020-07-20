政Whats噏：環境委員會出席率包尾　何啟明之後直情冇影

議員嘅工作表現係受市民監察嘅。話說今屆立法會曲終人散，唔少人都開始幫議員埋單計數，有環保團體統計咗一班議員喺環境事務委員會嘅出席率。其中喺任期內轉咗跑道，唔做議員入咗「熱廚房」、現為勞工及福利局副局長嘅何啟明，喺本屆第1個立法年度嘅環境事務委員會，出席率包尾，之後3個年度仲直頭影到冇呀！

「香港地球之友」最近做咗個回顧，將過去4年立法會嘅環境事務整合，包括環境事務委員會嘅議員出席率、有關環境事務嘅投票意向。佢哋發現今屆立法會所通過嘅環保議案唔多，只有6項，喺最近兩年無論係議員定政府都冇提出同環保有關嘅議案，佢哋認為立法會對本港環境嘅關注程度愈嚟愈令人擔憂喇！

睇返出席率，喺第1個立法年度嘅環境事務委員會總共開咗16次會，但何啟明只係出席咗7次，即係比一半再少啲添！喺之後嘅3個立法年度，佢直頭連事務委員會都冇加入，唔知係咪因為出席得少，所以決定會都唔入呢？

做咗2個立法年度事務委員會主席嘅公民黨陳淑莊，去到第3個立法年度時，9次會議中只係出席4次。但佢喺上年自揭有腦瘤，需要入院接受腦部手術，之後仲休養咗一段時間，可能因為咁而冇開會啦！