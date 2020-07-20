公務員在家工作減客量　港鐵擬最快本周三起削班次

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府今日(20日)起重推公務員在家工作安排，公共交通工具載客量再度受壓。繼九巴宣布減班次後，港鐵亦部署最快本周三(22日)起，削減多條鐵路線的非繁忙時段班次，預料屆時受影響路線的非繁忙時段班次會回復到6月時的情況，約最快3至15分鐘一班車。東網正向港鐵查詢。

鐵路車務員工協會副主席兼東鐵線車長馬東強表示，港鐵向員工發出通告，指將於本月22日起重新調整多條鐵路線的班次，初步會將非繁忙時段的班次，安排以今年4月份的行車時間表執行，當時本港因為疫情嚴峻，市民減少外出，所以港鐵決定削班。

馬東強指，港鐵未有交代今次削班原因，而以其駕駛的東鐵線為例，現時非繁忙時段約5分鐘一班車，料調整後會減到約7至10分鐘一班車。他稱，雖然現時疫情嚴峻，但企業不如疫情初期般安排員工在家工作，他擔心港鐵削班後，乘客候車時間大增，部分人可能將脾氣發洩到月台當值的前線員工。

港鐵自今年2月底，因應客量暴跌而削減多條路線的非繁忙時段班次，及後再於今年4月再度削班，直至本月起才加密班次。