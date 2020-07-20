政Whats噏：柯創盛告別議會　斥政府施政離地欠溝通

今屆議會多名議員宣佈無意連任，包括上屆立法會選舉建制派嘅九龍東票王柯創盛(柯仔)。其實佢喺6月嘅時候宣布，因為想多啲時間陪屋企人，所以唔爭取連任喇。柯仔早前接受東網專訪時都好感慨，直認要作出呢個決定真係好難，不過喺佢離任前，都忍唔住鬧政府施政離地、又成日拖到政策構思接近完成，先至諮詢議員意見，根本好難有修改嘅空間。久而久之，香港過去一年嘅亂局，或者就係因為政府同議會欠缺溝通而造成。

呢屆議會嘅事端可謂層出不窮，由一開始嘅宣誓風波，到一地兩檢，再到反修例示威都令成個議會氣氛處於緊張狀況。柯仔對於過去4年所經歷嘅一切，只係以「沉着應戰」4個字概括，但佢就寄望來屆嘅議會可以少啲政治秀，多啲做實事，因為佢相信市民選議員入議會，都只係想議員做實事啫。

柯仔又指，以前立法局年代，不同政見嘅議員雖有口舌之爭，但大家論政仍不失謙謙君子之道，反觀今時今日就演變到肢體碰撞，浪費好多時間喺無謂嘅爭拗上，令到議會失效、塞責、失衡，難免令市民失望。

之但係歸根究柢，一切失衡嘅起點好可能源於政府制定政策時，未必會貼地咁去畀議員有適當嘅時間醞釀同處理，官員經常去到政策構思到接近成熟嘅階段，先同議員溝通，「老實講，好多時能夠改動嘅空間相當有限」，久而久之，經常閉門造車又唔願意聽意見，自然就難以得到市民支持喇。柯仔覺得，香港過去一年動盪，政府責無旁貸。

柯仔以近期公屋疫市加租事件為例，近2年一直專注房屋政策範疇嘅柯仔指喺市道低迷、失業率持續攀升嘅情況下，都仲要按一個滯後數據加租，反映政府施政欠缺靈活性，而透過一個10年都冇檢討過嘅租金檢討機制去決定加租，亦令市民覺得政府冇考慮實際情況，施政同現實生活脫節以及離地。

離別當前，柯仔感慨萬分，「有人話我不愛江山愛美人」，縱然有好多想做嘅事未完成，但江山可以再打，親情不可復再，反正讓座只係遲早嘅事，不如就畀新人試吓喇。問到依家告別議會，有冇遺憾時，柯仔話：「唔好以為建制派就唔想有真普選，始終我哋都喺接受過民主選舉嘅人，都想可以自己選特首」，上次政改唔成事，之後亦難以重推，呢個可以算係柯仔最大嘅憾事啦。