內地多11宗新冠肺炎確診　福州1無症狀感染者來自香港

國家衞健委周二（21日）公布，全國過去一日新增11宗確診病例，8宗本地個案均來自新疆，3宗輸入個案分別在上海和四川。交通運輸部周二公布稱，新疆烏魯木齊市內巴士、地鐵全部停運，其他城市和生產建設兵團來往當地的巴士等亦停運。福建省衞健委同日通報稱，一名無症狀感染者從香港返回福州後被發現。

國家衞健委周二通報稱，新疆8宗確診病例中，其中一宗來自新疆生產建設兵團。新疆截至周一（20日）凌晨現有確診病例47宗，其中烏魯木齊市46宗、喀什地區1宗。烏魯木齊市疾控中心表示，在現有接受醫學觀察的人士中，病例處於下降趨勢。內地至今累計確診病例83,693宗，4634人病亡。

交通運輸部表示，新疆交通運輸系統已全面恢復戰時機制，確保重要防疫物資和生活物資運輸供應，已清潔消毒1820輛客運巴士，並運送相關物資1178噸。

烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲表示，導致這輪疫情傳播的聚集性活動存在流行病學關聯，結合暴露時間，密切接觸者多已發病。目前可以初步判斷，在現有醫學觀察人員中，病例處於下降的趨勢。芮寶玲稱，疫情發生後有關部門已對烏魯木齊市重點產品、食品、重點區域和污水樣品進行檢測，結果均為陰性。為有效降低疫情擴散風險，烏魯木齊市在全市範圍內開展免費核酸檢測。

北京周一召開防疫工作領導小組第78次會議，將當地應急響應級別調整至三級，但同時強調級別調整不等於「解除警報」。會議強調，北京市要堅持「外防輸入」，對進京管理各項措施嚴格到位，對入境國際航班嚴加管控，落實入京旅客登機前核酸陰性證明要求；加快推進復工復產、复商復市，提振經濟和市民消費信心，同時嚴格市場、餐飲、食堂、工地、醫院、學校、監獄、文娛等企業及從業人員的防疫工作；強調要做好暑期防疫，全市教育系統和各類學校、培訓機構加強健康監測，不組織不接待夏令營、遊學團等聚集性活動。

另外，中國研究團隊周一在國際醫學期刊《刺針》上發表論文，公布中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士等人，所研製的新冠病毒疫苗，已開展2期臨床試驗，結果顯示該疫苗安全，並能有效誘導人體產生免疫，團隊正在開展3期臨床試驗。