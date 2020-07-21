港鐵工程車被指衝燈10日內兩次　原來是信號系統誤報

港鐵港島線信號系統於10日內連壞2次，工程車車長慘「被屈」衝燈！消息指，今年7月12日一輛工程車進入港島線太古站側線欲掉頭時，突然被車務控制中心叫停，並指其衝燈；惟事後檢查發現，只是信號系統誤報。消息稱，涉事的太古站位置於10日內，已2次發生列車被誤報衝燈事件，質疑信號系統仍否安全。港鐵承認事件並會詳細調查。議員炮轟港鐵在首次事故發生後未有全面檢查，令到事故重演，批評港鐵行為不負責任。

消息人士透露，7月12日凌晨近一時，港鐵安排一輛工程車往港島線北角站2號月台，維修通風設備。但該列車駛近太古站側線掉頭時，列車控制中心突然致電車長查問位置，並指對方已衝過了編號為「1358」的信號燈。消息稱，涉事工程車當時停在相關信號燈前方4至6米，並未出現衝燈情況；而事後檢查發現是信號系統誤報，但受事件影響，相關通風設備維修工程被取消。

上述事故早有前科，本報曾報道港鐵於7月2日凌晨，安排一輛工程車往太古站維修架空電纜，工程車駛至太古站側線掉頭時，同樣被列車控制中心指其衝過了編號為「1358」的信號燈，事後亦證實是信號系統誤報。消息指，現時港島線正更換信號系統，太古站側線加裝了新信號系統設備，令到現有的信號系統設備需要移位，若要找出事故成因，需要在該處「翻箱倒籠」般重新檢查及測試，過程有如大海撈針，質疑有人不希望新信號系統設備受影響，故令事件不了了之。

港鐵回覆承認事件，指派人到現場檢查後，確定工程車在信號燈前停下，沒有越過信號燈，亦在安全區域內，強調事件不涉及列車運作安全，初步調查相信相關路段有信號系統設備運作不穩定，導致電腦顯示工程車狀似越了信號燈。港鐵稱會詳細調查，並了解與7月初相同位置發生的情況是否有關。

議員柯創盛批評港鐵在首次事故後沒有汲取教訓，未有全面檢查相關路段的信號設備，導致事故重復發生，行為不負責任。他指，假如在日間行車時段，相關信號系統苦再次故障，將影響大批乘客，促請港鐵正視問題。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，不時有車長因為信號系統故障而被指衝燈，港鐵往往會先將責任歸咎於車長，對車長造成心理壓力。至於港島線信號系統更新，受早前荃灣線列車相撞事件影響要一再延誤，他認同信號系統使用愈久，故障頻率會愈密。