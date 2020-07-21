打開人生新一頁　何志平：活着就是好

闊別香港兩年半，民政事務局前局長何志平上月回港，踏入家門一刻，平安湧上心頭，他坦言仍然驚魂未定，「半夜起來我都係唔知自己喺邊到」，需要定一定神，始知自己身在何處，仍需時適應。何形容世界變了，對香港的人與事感到熟悉又陌生，「好多事情發生，需要重新再認識、再了解」。對於未來路向，他深信「活着就是好了」。

接受訪問當日，何志平身穿深黑色唐裝衫，但仍難掩稍為消瘦的身軀。他緩緩道出上月由機場入境香港一刻，「唞啖大氣，深呼吸，吸吓香港嘅味道」，形容味道非常特殊，非如清新大樹或汽車廢氣，反而像家鄉般的味道。完成檢疫後回到家中，看到熟悉的電視、床鋪，感覺如重回天堂，「無論點樣變化、告別咗幾耐，始終係個家」。定神後回想一切，他感喟「好似尋日發生咁」，自己及家人，以至香港在過去三十個月均有不同變化，需時再認識。

在美期間，何志平接獲一百四十九封由家人及朋友撰寫的求情信，政界、商界人士均以信表支持。欠下一身「朋友債」，他在訪問中數度感謝身邊朋友，對其關心及不離不棄，返港後特意親身向他們道謝。何慨嘆，過去的經歷令他大眼界，回想「有酒有肉多兄弟，急難何曾見一人？」的俗語，幸一直有朋友支持。

曾任眼科醫生的何擁有從政、從醫的經驗，問到未來發展及去向，他坦言未有計劃，「我都成七十歲，托賴啦」，輕嘆人生充滿曲折，「年與時馳，意與歲去」，深信活着便好。