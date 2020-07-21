「檻外人」何志平執筆抒懷　為社會帶來一股清流

闊別香江三十個月，民政事務局前局長何志平上月十日清晨從美國返抵香港。六月盛夏，歸客的第一感覺是「熱」，幸清晨有陣陣涼風吹送，既清涼又炙熱，帶出特別的「香港感覺」。回港後，他發現世界變了，整體的氣氛、人與人的關係、互相的信任都變得和他想像的不太一樣，社會中有太多「炙熱」的地方，太多香港人「頭腦發熱」、眾紛紜紜，何志平希望能夠帶出一股清流，帶來一絲涼快，於是決定執筆抒懷，將自己的思緒寫下。

何志平返港後應東方報業集團邀約訪問，也是返港個多月首度接受訪問。會面期間，何志平笑談世態，借古諷今，侃侃的談，滔滔地說，話題廣以論事，精句多而啟思，出口成文，不減當年風趣幽默及看世情的深度。何志平決定將這一切細看世事的感受，一一在字裏行間表達，明日(22日)開始，在《東方日報》的《還看今朝》專欄刊出，並且在《東網》的即時新聞作雙語導讀。

今次專欄欄名取為「檻外人」。何志平笑言，或許有人會覺得「檻」寓意監獄，事實「檻」指的是門檻，古時王勃詩《滕王閣序》有「閣中帝子今何在？檻外長江空自流」，小說《紅樓夢》金陵十二釵之一、既年輕又有品味的尼姑妙玉亦自稱「檻外人」。何解釋，有門檻才有內外之分，才可定義空間，才知道何謂自由，由檻外觀看檻內，是從另外一個角度看事情，給人一種抽離的感覺，他希望自己可以站在這個「局外」位置，表達自己的看法。

何志平行醫多年，曾任民政事務局局長及及全國政協委員，縱橫醫學界及政界，對社會、國際關係的變化，都有獨特的見解，這些變化對國家、對民族、對社會甚至民生影響甚大，故專欄內容涉獵範圍甚廣，當中包括個人的感受、獨自的理解、親身的體驗，期間亦會帶出他的故事，但絕不會以個人故事為主，也絕不是吐苦水，也不會是大爆料，主要是因應時事，回應社會需要。

民生政策開門七件事:「醫、食、住、行、教育、勞工、福利」，何志平都非常關注，他留意到現有的大政策均是七、八十年代改革過，但近年可以說無甚變動，社會難有進步，更出現一系列的問題，他慨嘆一家人「同桌食飯各自修行」是如今常見的現象，各自有不同的意見，但卻不接觸，不溝通，他冀望大家能夠聆聽多些、將心比己、互相包容、體會對方，以及考慮多邊可能性，一切都將截然不同。

此外，何志平對醫療、房屋政策及政治問題等，同樣有獨特的看法，教育工作更感觸至深。他堅信人才是社會的將來，故首要做的是教育人才，其後是要留住人才、用好人才、吸引人才，但教育不只靠學校，家庭及社會的教育同樣重要，故他認為，人才培訓的宏觀政策必須做好。

這一代年輕人是否做得不夠好？何並不這麼認為，直言「呢個係社會嘅錯，唔係年輕人嘅錯」，又借用毛澤東《沁園春·雪》中寫的「還看今朝」(整句為數風流人物還看今朝)，奉勸無論年輕、中年，還有年長一代，都不要單看今天，要看這一整代人，看這一生，而且必須要對今朝負責，對歷史負責，又指歷史洪流每個人都有份，都不是缺席的，不能夠匿名的，簡單來說「出來行係要還嘅」，所以當下最重要的，每個人都要為當下負責。