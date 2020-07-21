疫情下當護士壓力大　準白衣天使：經過受訓並不擔心

李澆同表示，在疫情下當一名護士面對很大壓力，但曾上過傳染病的課堂並不擔心。（羅錦鴻攝）

今屆中學文憑試明日(22日)放榜，但受新冠肺炎疫情影響，應屆考生面對的壓力和不確定因素尢其多。護理學是每年考生的熱門科目之一，明愛專上學院一如既往提供5年制的護理學學士課程，培訓一眾有意投身護士行業的學生，並預計收生與往年一樣，不受疫情影響。

明愛專上學院的護理學榮譽學士今年開設360個學額，與去年相若，該校健康科學院院長陳磊石預期，今年收生分數亦與去年相若，最低為16分，但學生必須有大學的最低門檻（3322）的成績，才有機會入讀。他指去年放榜後，最終有約1800人將該校的護理學放在第一志願，而至今已與約2000名學生進行面試，放榜後會根據學生的成績繼續進行面試，但受疫情影響，面試會改為網上進行。

疫情持續擴散，不少院校都被迫取消護士學生的實習，以致實習時數不足。明愛專上學院護理學應屆畢業生李澆同表示，註冊護士的面試改為網上形式，相信醫管局明白疫情影響實習時數，故面試時較注重處理病人的個案和其判斷能力。在疫情下當一名護士面對很大壓力，但李指，曾上過有關傳染病的課堂，對此並不擔心。

另一名應屆護理學畢業生王志婷表示，由大學2年級開始實習，醫管局亦會為學生護士提供兼職職位，認為過程中能吸收許多經驗。王認為，護士工作具挑戰性，加上家人亦從事醫護工作，故一心考入護理系，成為護士。

24歲的何卓賢同樣是應屆畢業生，已受聘於聯合醫院的老人骨科，他當初選擇就讀護理學，是源於家人曾在醫院受到不好的待遇，希望自己可以落手照顧病人，又形容護士是實幹型的工作，常處理艱巨任務，對他們感到敬佩，因而想成為一名護士，貢獻社會。

明愛開辦的護理學榮譽學士屬政府「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)下的課程，扣除政府每年74600港元的學費資助後，入學的學生需繳交的學費為36860港元。