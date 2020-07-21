各地實施禁足令　日常生活採購影響微

本港疫情嚴峻，若政府頒布「禁足令」，不少市民擔心日常生活將大受影響。參考世界各地早前實施的「禁足令」防疫措施，均主要禁止市民外出聚集，需長期留在家中，但日常採購活動或基本服務大多仍能維持正常。

以內地湖北省為例，當地曾是疫情爆發最嚴重的地方，實施的「禁足令」嚴格管制居民外出，所有車輛除非是緊急服務，否則一律禁止進入疫區。新加坡方面，禁止非同居人士於住所內舉行聚會，不論人數多寡，但探訪父母或將孩子送到親戚家照顧等活動例外，同時亦禁止在公園等公共場所聚會，市民用膳只能買外賣或利用送餐服務，並且關閉提供非必要服務的公眾場所。

美國方面，禁足是禁止市民參與非必要聚會，市民在公眾地方須保持至少六呎距離，限制市民外出活動，購買必需品或藥物則除外。英國方面，禁止兩人以上在公眾地方聚集，市民可外出購買必需品，做運動只限一人進行，不能聚集，市民需要在家工作。

而馬來西亞在禁足方面為禁止所有活動及群眾集會，包括宗教、體育、社會及文化活動，宗教及商業場所均須關閉，並且關閉幼兒園、政府及私人學校等教育機構。