東方日報A1：公院瀕失守　港恐變疫埠

新冠肺炎疫情嚴重失控，病毒蔓延各區及各行各業，確診宗數幾何級上升，累計確診個案達一千九百五十八宗，醫療系統瀕臨崩潰，香港隨時變疫埠。港府一周內兩度收緊防疫措施，但無阻病毒愈演愈烈之勢，大量市民拒聽勸告仍四出光顧食肆。多位專家昨日一致警告，若疫情無好轉，應將措施加至最辣，效法外國實施「禁足令」，強制禁止市民非必要的外出。香港大學微生物學系講座教授袁國勇直言：「最差的情況，就是除了外出買食品，其他時間都要留在家中。」另有消息指，強制室內公眾場所戴口罩的措施最快本周生效。

港府上周三（15日）起推行「晚六朝五」食肆堂食禁令，並呼籲市民減少外出用膳。不過，不少確診個案被發現於禁令實施後繼續光顧多間餐廳，情況並無因禁令而紓緩，確診者足迹遍布各區，除了「疫區」慈雲山，屯門及旺角多間餐廳均淪陷。近日多個家庭飯敍群組湧現，病毒極速擴散，衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言在多個傳播鏈下，造成追蹤工作已十分困難，無法截斷病毒源頭。

袁國勇指，港人現時已失去抗疫恐慌心理，開始增加社交活動及少了戴口罩，確診個案上升是必然，第三波疫情的爆發除了因為港府未有做好防止邊境的源頭輸入控制及檢疫措施鬆綁，亦是市民輕敵所致。他說，若在新防疫措施實施七至十四日後，確診個案仍呈幾何級數增加，當局就應考慮實施「禁足令」，讓大部分人不能出門，除了外出購買必需品，其他時間都要留在家中。他又認為，若港府願意一早進行每日七千五百個社區病毒檢測，第三波疫情未必會爆發。

另一位政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦有相同看法，他指本港前日新增過百宗個案，正是專家擔心個案以幾何級急增的情況。他指政府早前撤銷食肆每枱人數上限後，餐廳及酒樓聚餐增加，食客進食完無戴回口罩就聊天。他形容現時疫情相當險峻，料未來幾日確診個案持續高企。他警告若每日確診個案過百，公立醫院勢必在一周內爆滿，當疫情持續惡化，港府應實施「禁足令」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良形容本港疫情形勢不樂觀，單日確診個案達三位數字不代表疫情「見頂」，呼籲市民盡個人責任，「是時候社交戒嚴」，否則無論政府防疫措施如何加辣都只是事倍功半。他又指若市民不盡量留在家中，繼續夜夜笙歌，感染群組就會有如「火燒連環船」般爆發。他促當局在加強防疫措施時果斷行事，強制市民在所有公眾地方都要戴口罩，不應分室內或室外，又建議定出豁免範圍，例如做運動時毋須戴口罩。

對於港府應否實施「禁足令」，張竹君稱，新防疫措施目前只推行了數天，仍需時間觀察是否有效，但她同意專家所言，若確診個案以倍數上升，醫療系統會不勝負荷，屆時就要收緊防疫措施。她前日已經忠告市民，檢疫中心及醫療體系即將崩潰，呼籲市民要留在家中，盡量不要外出。

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