網民熱話：缺德阿叔搭巴士亂拋報紙　除鞋捽腳犯眾憎

乘車看報紙是不少長者習慣，但自己帶來的報紙理應自己帶走。然而近日網上熱傳一段影片，一名阿叔不但在車廂內將看完的報紙亂拋落地，兼且赤腳飛象過河，有正義女乘客出言直斥其非，卻遭阿叔反指「唔敬老」，其恃老賣老行為，終惹來網民炮轟。

網民Kiu Cheung在Facebook上傳一段影片及貼文，事發於前日(19日)下午5時多，拍攝地點是一架長沙灣往油塘方向的214號巴士上。貼文中指，該名阿叔在車廂看報紙後，「就咁掉喺地下，隨後調咗位，更除鞋飛象過河，當正自己屋企咁，甚至捽埋腳，我真係火都嚟！」片中可見，該名阿叔坐在下層最後排座位，卻將雙腿放在對面座位上，地下報紙散滿一地。女乘客一邊拍攝，一邊質問阿叔，指他罔顧衞生兼亂拋垃圾，但對方擺出一副不以為然的模樣，又叫女乘客自行執起報紙。

女乘客繼續窮追猛打，阿叔疑自知理虧，只能重複問題，隨後又發晦氣反指女乘客沒有尊重老人家，「好巴閉咩你，我老人家呀」，又攻擊女乘客手上的紋身。

網民直斥阿叔恃老賣老，「面人哋畀，架自己丟」、「成日覺得自己老就有特權」，又指想要被尊重，「首先要值得尊重」。另有網民大讚女乘客出聲斥責的做法，「女英雄」，又指阿叔明知理虧，「語無倫次九唔搭八」。

網民有話說

Damien Lam：佢已經冇棋

Amy Leung：尊重老人家？面人哋畀，架自己丟

Ching Lam：隔住個mon都有臭味

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