市民擁至私院輪核酸測試　個案超負荷浸信會醫院停公眾檢測

香港面臨第三波新冠肺炎疫情，市民人心惶惶，四出排隊進行檢測。本港多間私家醫院及診所提供獲港府認可的核酸檢測，其中位於九龍城聖德肋撒醫院，今早(21日)凌晨有大批市民在醫院外排隊，至清晨時分，核酸測試籌號已經派完。在8時許，已經取得籌號的市民，在職員安排下，分批每次約10人，進入醫院辦理登記手續。早上10時，已有約20名市民為明日(22日)派發的籌號，開始排隊。

早上有市民來到醫院希望取得籌號，惟名額已滿而「摸門釘」。市民張女士表示，早上7時許到達，已經無籌，她由上周五(17日)開始每天早上到來排隊，但不及其他人早，醫院護士着她往其他醫院，或者今晚開始排隊。她續指，需要在下月中旬前取到檢測報告，因為要返內地辦理旅遊證件及女兒要上學。三人的檢測費用需要6000多港元，十分昂貴。

另一名居住黃大仙的黃先生，凌晨5時許到場，已經派完籌號，他大感不滿。他指內地做檢測只需100多元人民幣，而香港檢測則需要數千港元。惟香港無能力控制疫情，他擔心長者隨時中招，他希望完成檢測後返內地避疫情。

另外港怡醫院在網頁表示，今日的病毒測試名額已滿，提醒市民毋須到訪該院取籌，因該院將不設門籌派發，檢測預約安排會適時在網上公布。仁安醫院及嘉諾撒醫院均接受電話預約檢測，列明每日名額有限，惟東網記者致電熱線時無人接聽。同樣提供檢測的養和醫院，網上預約系統顯示，至本月25日傍晚才有名額。

香港浸信會醫院則已宣布公眾檢測服務暫時停止，因個案遠超負荷，而核酸檢測樣本供應更十分緊張，未來會積極尋求貨源供應，並持續檢討重啟公眾檢測。