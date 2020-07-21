市民馬照跑舞照跳難控疫情　專家指封城對經濟是不歸路

現時最重要是斬斷家庭與家庭之間的傳播鏈，最有效是巿民留在家中。

政府和專家均提及若疫情持續嚴峻，或要實施「禁足令」。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(21日)在電台節目表示，考慮「封城」倒不如集中控制疫情，並認為封城做法極端，對經濟及疫情都是不歸路，因為一旦封城，反映醫院爆煲，難以快速控制疫情，若持續封城幾個月甚至半年，社會多個環節都會崩潰。

他續指，現時最重要是斬斷家庭與家庭之間的傳播鏈，最有效是巿民留在家中，如果繼續「馬照跑舞照跳」，無可能控制疫情，所以出街前應該想清楚是否一定要出去，現時亦期望公務員在家工作能令私人機構採取同樣措施，有助「減少火頭」。

梁又稱，香港在檢測方面應該要選擇性進行，做得愈多病毒檢測，不代表愈能夠控制疫情，檢測一定要針對病徵明顯或有相關流行病學史的人，在街上亂派樣本瓶的成效很低，政府亦應該考慮將低風險群組的部分化驗工作，外判予內地有經驗的公司，又認為巿民不應一窩蜂檢測。