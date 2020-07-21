DSE明放榜多間名校網上發成績表　個別學校設面談輔導

中學文憑試(DSE)明日(22日)放榜，因應新冠疫情第三波爆發，政府早前建議學校盡量安排學生網上放榜，惟容許學校進行升學及情緒等當面輔導，但需分時段及分批舉行。多間名校包括喇沙書院、拔萃男書院、拔萃女書院等都安排學生網上放榜，有個別學校會開放，並設有「出路諮詢區」讓學生使用。

考試及評核局發出的通告指，學校可以在放榜當日早上6時45分起，在局方網上系統下載學生成績單，而在學校的資訊管理系統可下載登入密碼，並經學校內聯網等方法向學生派發成績單。另外，學校亦可派一名代表到考評局中心領取成績通知書，然後分發予返校領取的學生。

教育局局長楊潤雄表示，若學校認為在校輔導有需要，亦容許學校作此安排，但需分批、分時段進行，他相信學校有能力安排。

東網向多間學校查詢，多間傳統名校包括協恩中學、皇仁書院、喇沙書院、拔萃男書院、拔萃女書院等都採取網上放榜。而位於柴灣的中華傳道會劉永生中學亦採用網上放榜，但會開放校園，並設有「出路諮詢區」供有需要學生使用。