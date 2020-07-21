政制局評估疫情制訂立法會選舉預案　何栢良倡增加票站數目

立法會換屆選舉9月6日舉行，有疫情肆虐下，社會有意見建議當局要做好押後選舉的準備，政制及內地事務局表示，考慮到疫情預計在短期內不會消退，會不斷評估疫情對立法會換屆選舉影響，及早制訂各種預案。

政制局於今年5月曾向立法會提交文件指，若果選舉如期舉行，選民要戴口罩和使用即棄手套投票，有發燒徵狀的選民會去特別投票間投票，每次用完會消毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港基本上無出現因排隊而受感染的群組個案，只要選舉票站內外採取防疫措施，包括人流管理，強制選民及票站人員在室內外都要戴口罩，可減低病毒傳播風險。他又建議，當局可考慮延長投票時間或增加票站數目，以減少人群聚集。

對於政府要求來自7個高危地點旅客，登機前要提交陰性病毒檢測結果，何栢良指措施本周六凌晨才實施，期間可能已有不少輸入確診病例，直指政策不會嚇怕病毒，批評收緊防疫措施不應「講咗就當做咗」。