沙中線再爆滲鹽水醜聞　專家批施工差日後維修成本高

沙中線紅磡站工程被揭問題多多、千瘡百孔，繼剪鋼筋、擅改圖則施工及遺失監工紀錄後，港鐵昨(20日)又承認，該站南北走廊月台層連續牆滲鹽水，已安排承建商在滲水位置以灌漿方式進行修補，料需時2至3個月。有資深土木工程師指，該站頻出施工問題，憂慮相關工程將來的維修成本將相當昂貴，更有機會影響整項設施的設計壽命。

資深土木工程師倪學仁表示，滲水情況若持續嚴重，有機會與施工質量有關，如連續牆安裝工序不理想、「落石屎」不佳等，令連續牆出現裂隙及細洞，出現漏水情況，一般會用灌漿工程補救；但若問題源於施工工藝不佳，即使加固，效果亦未必十分理想。

他又指，若石屎落不好，連續牆有鹽分的海水滲入，便有機會與石屎產生化學作用，此舉會令石屎保護鋼筋的能力減弱，甚至被分解，而鋼筋接觸到海水則會增加生銹機會。

沙中線工程甩漏多多，倪認為施工質量參差的工程，需要長遠加強監察外，日後的維修費用會大幅上升，而維修工作亦會有較大難題，有機會要封路段及封站處理，「到時好麻煩」，更有可能影響設計壽命。

路政署接受查詢時確認涉事位置出現滲水，政府會繼續監管餘下工程，該署去年起已加強工地監督工作，包括觀察滲水情況及監督修補工作。強調港鐵按合約交付工程時，政府會安排有經驗的政府工程監督人員按委托協議驗收。

港鐵則稱，滲出的地下水已迅速經站內的排水系統排走，並無積聚於路軌及軌旁設施，又稱在同類工程出現某程度的滲水並不罕見，其設計和建造時已考慮到有關滲水因素，並指抽查水分樣本時發現含有氯化納，即是「鹽」。港鐵強調實施止滲措施後，不會影響鋼筋在抗銹及拉力等方面的預定功能。