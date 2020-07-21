70間健身中心倒閉　業界批政府補助遲緩

新冠肺炎疫情持續擴散，健身搏擊及舞蹈業收入損失慘重，今日(21日)業界舉行記者會，批政府無視行業困難，並完善其防疫補助措施。

健身業界代表柯尊鼎表示每年的6到10月為行業旺季，佔全年收入的70%至80%，業界現已處危急之際，而政府只象徵性派發10萬港元補貼，並不足以補助部分健身中心的基本租金，至今已有約70間健身中心結業。柯批評政府抗疫補助措施遲緩，並且對受影響行業缺乏充分的了解，指政府應因應業界經營者的規模而作出合理賠償。

瑜伽業界代表謝凱華同樣表示政府處理抗疫基金的程序太緩慢，至今仍未收到政府補貼，現只能用自己的積蓄勉強維持生計及交租。她又指摘，政府漠視業界苦況，置中小企於水深火熱之中，促政府盡快派發第二輪防疫基金之餘，設立第三輪防疫基金以解燃眉之急。

商業舞蹈業界代表蕭翊深批評政府把關不力，沒有把病毒的源頭切斷，並把抗疫不力的責任推卸於大眾。他指，暑假是行業的高峰期，疫情令接近一半的演出都取消，估計每一個演出平均會損失約40萬港元，希望政府不要再輕視行業的損失，盡快提出援助。