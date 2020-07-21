新民主同盟漠視禁聚令10人請願　遭警方警告違規

政府日前因應疫情爆發而再收緊防疫措施，嚴禁4人以上聚集，有政黨今早(21日)請願要求政府取消部分豁免檢疫類別，但同時卻無視禁聚令，遭警方發信警告。

新民主同盟一行約10人今到政府總部請願，指政府製造防疫漏洞令疫情加劇，但由於人數超出4人上限，導致「未請願先被警告」，被警方口頭警告涉違反禁聚令，政黨等人隨即隔開，警方向請願主辦者范國威發信，提醒4人禁聚令事宜，警告一旦定罪最高可判處2.5萬港元罰款及監禁6個月。

現時有33類組別獲豁免檢疫，包括政府人員、跨境貨車司機、貨船船員等。新民主同盟指懷疑是政府豁免部分人士接受檢疫導致出現第三波疫情，要求立即停止當中最少16項豁免，包括11項方便中港營商的安排，以及經常往返不同地方的機組人員和船員等。

有專家指若疫情不受控可能需要實施「禁足令」，不准市民外出。該政黨則反對禁足令，認為限制市民人身自由，而取消豁免檢疫人士更有效堵塞防疫漏洞。