第五輪保就業名單　牛奶公司補貼3.99億　百佳獲批1.61億元

百佳超市亦有申請保就業計劃，並獲逾1.61億港元補貼。

補貼僱主支薪的保就業計劃今日(21日)公布新一輪獲批名單，多間大型超級市場僱主榜上有名，旗下有惠康超級市場等超市的牛奶有限公司暫在業內獲批補貼最多，達3.99億港元；百佳超級市場獲批1.61億港元；屈臣氏2間公司合共獲批逾1億港元補貼。

第五輪獲補貼的企業中，牛奶有限公司獲批補貼3.99億港元，承諾受薪僱員人數2萬多人，該集團旗下成員企業包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、便利店711等。另一便利店，OK便利店有限公司獲發6119萬港元，員工人數3540人。

屬於長江和記實業成員機構的屈臣氏集團，旗下亦有多間公司獲得補貼，百佳超級市場獲逾1.61億港元補貼額，承諾受薪僱員人數8千多人。屈臣氏零售(香港)有限公司獲補貼7175萬港元，涉及受薪僱員人數2960人。屈臣氏有限公司獲3877萬港元，受薪僱員涉1448人。

連鎖餐飲大家樂企業有限公司亦獲2億多港元補貼，涉及員工1.2萬人；大快活快餐有限公司則獲9143萬港元，承諾受薪僱員4138人。而順豐速運(香港)有限公司則獲6939萬港元補貼，承諾受薪僱員人數2692人。