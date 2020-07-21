疫情大爆發90%市民撐強制戴口罩　58%人支持全日禁堂食

新冠肺炎疫情大爆發，坊間開始討論封城、禁足令等升級版防疫措施。香港研究協會訪問了1200多名市民，多達90%受訪市民贊成在公眾地方(無分戶外與戶內)強制戴口罩，同時有58%市民贊成食肆全日禁食。協會指，香港疫情反覆，經濟活動已大受打擊，促政府果斷推出有效措施，防止病毒在社區蔓延。

協會於本月14日至19日訪問了1205名18歲以上市民，了解他們對進一步收緊防疫措施的意見，被問及若疫情進一步惡化，是否贊成食肆全日禁止堂食，58%受訪市民表示支持，不支持的受訪者僅有24%。調查同時發現，90%受訪市民支持在公眾地方強制戴口罩。

政府已向市民派發1萬港元現金，調查問及市民會否增加消費，有57%受訪者表示一定會及多數會增加消費，另有35%受訪市民表是多數不會及一定不會。

該會負責人表示，新冠肺炎第三波來襲，打擊香港經濟，政府必須密切監察疫情發展，果斷應變。同時，調查發現不少市民收取1萬港元現金後有意增加消費，盼政府協助企業數碼轉型，帶動市民網上消費。