屯門有蝙蝠飛入民居　戶主用保鮮紙封門兼報警求助

蝙蝠被視為傳播世紀病毒沙士的源頭，而近期肆虐全球的新冠肺炎亦被指與食蝙蝠有關，市民聞蝙蝠色變，昨天(20日)晚上便一隻不速之客飛入屯門民居，嚇得戶主急忙用保鮮紙封閉睡房門口，防止蝙蝠飛出客廳，最後要報警求助。

居於屯門兆山苑的讀者向本報提供片段，只見在短短23秒內，一隻蝙蝠已繞著房間的天花來回快速飛行逾12個圈，似因被困房內徬徨驚恐，戶主一家更加驚慌，他向東網表示：「我最怕是有(新冠)肺炎菌」、「有蝙蝠飛入睡房，好恐怖！」他即時用保鮮紙封閉睡房門出口，防止蝙蝠飛出客廳。他報警求助，警員戴上手套將蝙蝠捉走，他連番感謝。

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，蝙蝠周身病菌，市民切勿觸摸或企圖捕捉。最穩妥的方法是開窗讓牠飛走，之後最好以1比49漂白水為家居消毒。如怕蝙蝠再度來訪，可在家中放置超聲波儀器，牠們便不會入屋。陳解釋，蝙蝠眼盲，主要靠聲音導航，超聲波可以擾亂牠們，不致飛入屋。

他續指，蝙蝠夜間才出沒，喜愛在潮濕黑暗的洞穴環境出沒，很少飛入民居，料今次該隻蝙蝠只是迷途才誤闖民居。