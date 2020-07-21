衞生署調整多項非緊急服務　牙科診所只提供緊急治療

新冠肺炎疫情肆虐，衞生署今日公布，為配合最新疫情發展而調整公共服務的安排，轄下部分非緊急服務已作出調整或暫停，包括母嬰健康院、兒童體能智力測驗服務、學生健康服務中心、長者健康中心、婦女健康中心、胸肺服務診所、社會衞生科診所，以及愛滋病輔導及測試服務的電話及網上預約愛滋病測試服務。

同時，衞生署轄下的牙科診所，包括政府牙科診所，學童牙科診所以及口腔頜面外科及牙科診所只限提供緊急及止痛服務。其中口腔頜面外科及牙科診所將會繼續服務留院病人及提供必要的口腔頜面外科手術診治。公務員診所及家庭醫學深造培訓中心會繼續開放，惟非緊急服務如健康講座等將調整或暫停。

衞生署表示，會繼續接收及處理有關規管私營醫療機構、藥劑製品及中藥的申請，惟相關服務亦因應最新情況有所調整，現時處理申請所需時間或會延長。此外，為加強感染控制，措施減少人流及社交接觸機會，衞生署建議除非因特殊原因，親友應盡量避免陪同應診者到訪衞生署轄下的服務處所。