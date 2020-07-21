國泰累計獲批7億工資補貼　包括快運2774萬　工會轟拒承諾不裁員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，以及旗下多間公司，早前獲保就業計劃批出合共近6.8億港元補貼。新一份保就業資助僱主名單顯示，香港快運航空有限公司再獲批2774萬港元，承諾受薪僱員1026人，合計國泰航空獲逾7.06億港元，承諾受薪僱員共約2.69萬人。勞工界對國泰至今未承諾不裁員感到失望，促請國泰履行社會責任。

保就業計劃中，國泰航空及多間公司早前已獲數以千萬港元至億港元不等的補貼，其中國泰航空有限公司獲4.58億港元補貼；國泰航空飲食服務(香港)有限公司補貼額達4387萬港元；國泰航空服務有限公司亦獲1731萬港元。

國泰航空的附屬公司及聯屬公司，包括港龍航空有限公司獲發6908萬港元；香港機場地勤服務有限公司獲補貼7082萬港元；香港華民航空有限公司亦獲412萬港元。

港龍航空公司空勤人員協會副主席梁佩韻表示，近月有與國泰一方保持溝通，惟問及前景等問題時，資方均「答唔到」，亦沒法承諾不裁員，只表示知悉員工憂慮及會盡早通知員工任何消息，「我哋惟有等」。她促請政府確保獲得資助的企業，會履行社會責任，保障員工就業。

勞工界議員潘兆平認為，國泰航空屬本港大型品牌公司，先後獲港府入股、借貸及補貼，對國泰至今未有承諾不裁員感到失望，促請國泰高層盡快規劃，明確承諾不裁員，履行社會責任及讓員工安心。