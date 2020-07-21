網民熱話：阿叔求診口罩拉下巴　目擊網民：喺診所吐痰

新冠肺炎疫情嚴峻，戴口罩防疫是基本動作，不過依然有人懶理自己及別人安全。近日有網民在青衣一間診所內，目擊一名阿叔將口罩拉至下巴，甚至在診所內吐痰，在其他人士指摘下，才間歇性將口罩戴好，但與護士對話時，甚至將口罩除下，原因竟是「戴咗講唔到，人哋聽唔到佢講。」

現場是青衣城一間集團醫療中心，事發於昨日（20日)早上。目擊網民LY NG在Facebook群組「香港突發事故報料區」貼文指，當時阿叔在診所求診，但一直拒戴好口罩，甚至在診所內吐痰，直至在場人士出言指摘，對方才無奈戴上，期間卻不時將口罩拉高又拉低，與護士對話期間，竟將口罩除下。事主在貼文無奈稱，「唔戴口罩的阿伯睇醫生，被人罵，仲話番人後生就寸嘴。」

網民看過貼文後，都狠批阿叔行徑與「播毒」無異，「咁大個人...口罩都唔戴，一個累全家，想死睇乜x醫生」、「直頭危害公眾安全」。不過有人認為診所處理亦有問題；「做咩唔叫佢戴返口罩？」「點解護士仲會接待佢？」事後事主再補充，護士確實有要求阿叔戴回口罩，只是阿叔戴了一會又再度除下。

網民有話說

黎芷慧：麻煩尊重自己尊重他人，室內講咗要戴口罩

Simeon Lai 拉出去x

Wailun Yim：醫番都嘥藥費，自己死就好唔好害人

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：