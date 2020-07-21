修例風波：元朗721事件至今拘37人　警方承諾徹查到底

「元朗721事件」一周年，有關事件至今仍受公眾關注，有網民呼籲今(21日)到元朗一帶進行公眾聚集。警方今午在社交平台表示，新界北總區重案組一直鍥而不捨調查此案，至今已有37人被捕，年齡介乎18至61歲，當中7人已被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等，承諾會徹查到底。

警方又指，由於部分案件已交由法庭審理，正在進行調查及部署，因此現階段不適宜向外透露太多細節，待時機成熟，便會作出進一步拘捕行動。針對今日或會出現的公眾活動，警方表示，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。

在公眾地方聚集亦有可能違反禁聚令。最後，警方呼籲市民應盡量減少社交接觸、和保持適當的社交距離，以減低感染和傳播病毒的風險，強調絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。

監警會早前在針對修例風波示威中警方行動的報告中指出，元朗721事件中警方低估情報，亦沒有作出相應部署，到事發後被指警黑勾結，亦沒有及早澄清。東網正就警方檢討有關建議的進度向當局查詢，暫未有回覆。