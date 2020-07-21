屯門傷人謀殺案　5人落網被控傷人罪

前日(19日)屯門發生謀殺及串謀傷人案，一名21歲男子在屯門公路被施襲者車輛撞倒死亡。警方事後截到其中一輛有份接載懷疑施襲者的私家車，拘捕車內的4男1女。5人被落案控以1項有意圖而傷人罪，今早（21日）被解往粉嶺法院應訊。5人暫毋須答辯，裁判官應控方要求把案件押後至7月24日再訊，以等候警方進一步調查及安排認人手續。5名被告申請保釋被拒須還押警方看管。

5名被告包括4名男子周衍龍（20歲，無業）、方璣筵（20歲，無業）、郭桂希（22歲，無業）、黃漢文（25歲，廚師）及女子黎家希（19歲，學生）。他們被控於今年7月19日，在屯門鄉事會路雅都花園凱都戲院外，意圖使他人身體受嚴重傷害而串謀非法及惡意傷害韓嘉濠、陳浩棋及何嘉順。

控方指，當日3名事主與死者周家俊及另一友人喝酒，其後3人先離開，途中遇到女被告黎家希及另一女子，邀約她們喝酒但遭拒絕。女被告把事件告知男友，不久有3輛私家車到達現場，其中一輛載著5名被告，眾人一同襲擊3名事主後離開。

死者接到通知偕友人趕到現場追截施襲者的私家車，卻不幸遭另一輛私家車撞到不治，至於3名事主則僅受輕傷。警方其後截到載著5名被告的私家車。警誡下首被告周衍龍承認有份施襲，其餘4人則保持緘默。