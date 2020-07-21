啟翔苑等7047個居屋單位申請　或延期至8月初

香港房屋供應緊張，原定本月推出的新居屋項目共7047個單位或要押後接受申請。房屋委員會原預計今期「居屋2020」將於月底前接受申請，即最遲本周五(24日)會派發申請表，但受疫情影響，或未能如期開展計劃。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，今期居屋申請或需延期，預計有機會順延至8月初接受申請。房屋署回覆東網查詢指，會視乎疫情未來發展及政府的收緊社交距離措施，決定居屋計劃2020申請表派發日期及接受申請日期。

早前房委會宣布將在本月接受居屋申請，參照以往經驗，居屋接受申請前一周需派發申請表及初步價單，即本周五派發申請表。黃稱原打算下周一二接受申請，但受疫情影響，加上參考以往經驗，部分市民傾向親身到現場領取及遞交申請表，去年更出現人龍，故擔心人群聚集，目前正考慮延期，相信本月底前接受申請的機會不大。他續稱，若最終接受申請時間延遲2周，相信可追回申請進度，不會影響10月居屋攪珠。但若順延4星期，屆時攪珠有可能會同樣順延，至於明年3月份中籤者揀樓就再視乎情況。

今期居屋涉及4個屋苑，共提供逾7047個單位，為復售居屋以來規模最大的一次。屋苑包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。按照原定安排，今期居屋將於10月攪珠，中籤及合資格申請者最快明年3月開始揀樓。

另外，因應政府實施公務員在家工作安排，房委會同時暫停今期綠置居銷售揀樓安排，惟黃遠輝相信對今期綠置居影響不大。而房委會資助房屋小組原定昨日(20日)討論公屋加租，及免租2個月抵銷有關加幅的會議亦取消，黃稱下周初將開會討論，若疫情持續嚴峻，屆時或會考慮以其他方式如視像會議進行，相信不會影響今年度公屋租金調整安排。