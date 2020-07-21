中小企指員工在家工作影響生產力　惟較禁足令容易接受

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，政府前日(19日)宣布公務員在家工作，只保留必要和緊急服務，並呼籲企業安排員工在家工作，更有專家建議政府實行「禁足令」。香港中小企榮譽主席劉達邦指，在家工作對企業生產力有一定影響，但總比「禁足令」更容易接受。

劉出席電台節目時表示，由於擔心員工染疫會影響公司運作，安排員工在家工作的企業比早前多。部分企業在政府推行有關措施前，已安排員工在家工作。由於吸取早前在家工作的經驗，實行上更加順利。他認為，在家工作雖對企業生產力有一定影響，但犧牲部分經濟活動，總比影響健康及個人安全好。若疫情持續，政府推行「禁足令」，將會進一步打擊商家生計。

劉續稱，有公司會安排員工輪更上班，亦會安排司機接送必須回公司上班的員工，減低員工染疫風險，以免影響公司運作。惟他指出，在家工作亦有不少限制，例如製造業會變相停產、視像會議的效率也較面對面會議低，強調此措施講求僱傭互信，但稱若疫情嚴重，僱主亦應以員工健康為先。