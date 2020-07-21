稱受耶和華感召闖粉嶺別墅　男子還押小欖

報稱從事資訊科技業的31歲男子，於今年5月涉闖入粉嶺的高爾夫球會內盜走一個耙沙機後，再闖入上水古洞行政長官粉嶺別墅，被警方施胡椒噴劑及警棍制服。不過上周五（17日）該男子疑再度闖入粉嶺別墅被捕，他聲稱受到耶和華感召而來，法庭將他還押小欖精神病治療中心，替他索取精神科醫生報告，了解他的精神狀態是否適合答辯。

被告蔡忠文，子今早（21日）被解往粉嶺法院應訊，他被控兩項侵入由公職人員或公共機關管轄的財產罪、一項阻差辦公及一項盜竊罪，暫毋須答辯。裁判官應控方要求把後案件至8月4日再訊。

控罪指，被告於今年5月18日，在上水粉錦公路1號香港高爾夫球會儲存倉庫偷竊一部價值10萬港元的耙沙機。他另被指於當日及今年7月17日，入侵位於上水青山公路古洞段，由警務處管轄的行政長官別墅；他並被控於5月18日，在別墅外故意阻撓正當執行職務的警員梁仲德。

據控方透露，被告於5月時先闖入涉案的高爾夫球會偷走耙沙機，再闖入行政長官粉嶺別墅，其後被警員施以胡椒噴劑及警棍制服，警誡下他聲稱當時是打算到高爾夫球會「行吓」。

惟兩個月後被告爬鐵絲網再闖別墅，被當場截獲，警方發現他行為異常，他更聲稱是耶和華叫他進去。辯方今早曾替被告申請保釋，但最終被裁判官拒絕。