12類處所關閉兩周僱員叫苦　工會促政府發停工津貼

第三波新冠疫情嚴峻，政府前日(19日)宣布延長「晚6朝5」禁堂食規定，12類處所亦須關閉14天，業界生意大受打擊。工聯會聯同受影響工友促請政府提供「停工津貼」，並為全港所有前線服務業僱員提供免費病毒檢測，以堵截及查找病原，讓市民恢復外出信心，振興經濟。

工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組召集人唐賡堯今(21日)指，有公司已要求員工再次放無薪假，嚴重影響員工生計，關注組要求政府為被勒令停業的行業員工發放上限9000港元津貼。

另外，關注組促政府把停工津貼直接發放到僱員手中，避免僱主從中截取；加強為全港前線服務行業提供免費病毒檢測，提供他們的健康保障；加快處理防疫抗疫基金援助申請，及盡快向申請「保就業」失敗的自僱人士延長申訴期。

12類關閉處所分別為遊戲機中心、健身中心、戲院、美容院、按摩院、麻雀館、酒吧、會址、卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會。