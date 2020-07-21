核酸檢測收費250至2500元　部分5天才出結果

第三波新冠肺炎疫情愈演愈烈，市民欲進行病毒檢測的需求大增，全港現有不少機構提供上述服務，價錢由250至2500港元不等，但不論平貴，相關服務都是僧多粥少、預約爆滿，多間私營機構連電話亦未能接通。東網記者綜合平價檢測服務發現，索價500港元以下的檢測大都要5天才有結果，內地要求港人入境必須提供3天內檢測陰性的證明，換言之這類檢測結果無法用於往返內地。

在眾多病毒檢測機構當中，樂善堂的費用最便宜，只需250港元，費用亦包括醫生諮詢服務，但是檢測結果需要等候5個工作天，結果呈陰性者會收到電話通知，惟職員表示本星期的預約已滿，未知下星期檢測服務是否繼續。

盈健醫療有兩個收費的檢測服務，有病徵的疑似人士可以350港元進行檢測，5個工作天後有結果；而私人檢測則需要950港元，3個工作天便會結果。職員指，診所不設預約，市民想檢測，要在門外排隊，而且先到先得，每間分店的名額亦不同，如大埔昌運的分店只有10個名額。

至於卓健醫療，與盈健醫療一樣有兩個收費，有病徵者可付330港元進行檢測；私人檢測同樣需要950港元，2至3個工作天有結果；診所亦不設預約，每日名額視乎需求情況決定。

香港中文大學醫務中心則表示，原本提供以1100港元提供檢測，但由於網上登記已爆滿，已暫停接受新的申請，先處理早前的申請，暫時未能預計何時能完成現有申請，亦未知何時會重新開放網上申請。

醫院方面，港怡醫院指目前最快預約期要到本月23日，市民要早一日預約，費用是1950港元，包括化驗和見醫生，若然市民在當日中午12時前交樣本，翌日早上11時可取結果。

寶血醫院職員則指每日名額不定，「派完就無」，每次檢測費用1500港元，結果要等2個工作天，不設預約。另外幾間醫院，包括養和醫院、仁安醫院、港安醫院和嘉諾撒醫院，檢測費用由1500至2500港元不等，惟幾間醫院的電話均未能接通。