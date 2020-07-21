康文署全民運動日取消開放康樂設施　改推網上運動示範　

為配合政府的最新防疫措施，康樂及文化事務署宣布於8月2日（星期日）舉行的「全民運動日2020」，將會取消開放康樂設施供市民免費使用的安排，改為網上播放一系列全新的健體運動示範影片，鼓勵市民在抗疫期間留在家中做運動。

康文署每年八月均舉行「全民運動日」，免費開放大部分康樂設施供市民使用，鼓勵不同年齡和能力的市民參與體育活動，養成每日運動最少30分鐘良好習慣，建立健康的生活模式。因應疫情最新情況，該署已於本月15日起暫停開放轄下康樂場地及設施，公園的靜態康樂設施及戶外緩跑徑則仍維持開放。

市民可在8月2日開始透過康文署「全民運動日」網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2020/index.html或網上資源中心www.lcsd.gov.hk/tc/onlineresources.html觀看一系列由中國香港體適能總會設計的簡單易學健體運動示範，在家中進行適量的運動。此外，該署已於4月初開設一站式網上資源中心，提供豐富的電子資源，讓市民隨時隨地在網上參與文康活動。