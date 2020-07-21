港大微生物學系爆離職潮　3傳染病專家將離任

新冠肺炎疫情嚴重爆發期間，在抗疫中擔當重要角色的香港大學微生物學系竟然爆離職潮。據了解，該學系的現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，以及助理教授黃世賢將於下一個學年離任，他們均是資深的傳染病專家，在醫學院負責臨床、研究及教學工作，即該學系的8名臨床教授中，有3人離任，佔近4成。

有指胡釗逸及劉嘉珮會離港，而黃世賢則會到屯門醫院工作。3人均是港大微生物學系講座教授袁國勇的門生，主力研究傳染病，當中胡釗逸曾協助研究出多種新病毒及細菌，包括以港大命名的人類冠狀病毒HKU1，曾獲頒裘槎優秀醫學科研者獎。

香港大學李嘉誠醫學院發言人證實，微生物學系在下一學年將有數名教職員的人事變動，他們各自因為不同的私人理由決定離任。學系及醫學院均尊重他們的個人意願，亦知悉他們未來仍會繼續參與大學的教研工作。港大指會循全球招募邀請有志學者加盟。港大醫療系統將協調包括香港大學深圳醫院及港怡醫院等4間大學教學醫院，作出相應的人事替補安排，使臨床服務不受影響。