DSE今屆違規805宗　1人作弊將筆記放試卷下

每年文憑試都會出現考生違規事件，考評局今日（21日）公布，今年應屆文憑試的違規情況嚴重，今年錄得有一名考生在考試期間作弊，該考生被發現有大量筆記放在試卷下，被取消全部考試成績；另有一名考生涉及在校本評核（SBA）或作品集涉抄襲，涉及通識教育科，科目成績降一級。

考評局總經理（學校考試及評核）許婉清表示，其他違規情況大都與聆聽試有關，總數達548宗，數字與去年相若，包括考生應考聆聽試時遲到、沒有自備收音機（包括耳筒及電池）或攜帶收音機以外之電子儀器的情況。至於在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載互聯網，今年有23宗，比去年多一倍，17宗被降一級，6宗扣分。

應考筆試時，沒有遵從考試時間指示的考生人數達78名，較上一年增加逾40%。另外，攜帶未經許可物品到試場的考生有53名，涉及手機或收音機，有21名考生被發現枱面有上一份試卷，另有3人帶與考試不大關係的紙張，但並非與反修例相關。有輕微違反手提電話規則有101宗，較去年多3成，大部分被輕微扣分，有3宗被降級。