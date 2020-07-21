修例風波：防暴警元朗西鐵站戒備　林卓廷等8人遭票控

議員林卓廷及尹兆堅被帶到一旁截查。(何天成攝)

今日(21日)為「721事件」一周年，去年今日，一批白衣人在元朗西鐵站持武器攻擊黑衣人及市民，造成多人受傷。為免今日再起衝突，一批身穿防暴裝束的警員於下午3時起已到上址戒備，期間截查數名人士，包括議員助理，又拉起封鎖線。期間，警察公共關係科警司高振邦呼籲記者及市民保持社交距離。

下午4時許，議員林卓廷及尹兆堅到場，聲稱要舉行記者會，亦有人拉起橫額抗議；期間，警方警告在場人士散去，否則會票控；之後，有警員拉起封鎖線圍着林卓廷等人，並帶到一角截查，現場發生混亂。林被截查期間展示橫額，警方警告或會控告他阻差辦公。

其後，林、尹及胡志偉等人被警方指涉嫌違反禁聚令，遭到票控。他們一行人最終於下午5時15分乘坐輕鐵離開。

警方在社交網站專頁指，經過多次警告無效，遂向8名涉嫌違法的集結者發出傳票，又提醒在疫情嚴峻時期，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方嚴厲譴責任何不負責任、罔顧公共衞生的行為，警方會繼續嚴正及果斷執法，絕不容忍任何違法行為。