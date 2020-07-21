法院明日重開及恢復聆訊　登記處及會計部將減少處理事務

因應新冠肺炎疫情影響，司法機構早前宣布將法庭程序延期，關閉法院登記處及辦事處，僅處理緊急聆訊。考慮到公共衞生情況，司法機構今日(21日)宣布，除非接獲法庭的其他指示，否則原定於明日(22日)起於法院或審裁處進行的所有聆訊將一般如期進行。如有需要，有關訴訟各方將會收到法庭通知和指示。各級法院的登記處和會計部亦會重開。

就高等法院、區域法院和家事法庭的民事程序而言，合適案件的訴訟各方或會獲指示，透過替代模式處理案件，包括作書面處理，以及以視像會議設施或電話進行遙距聆訊。

法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目會減少約一半，並繼續採用棋盤式座位安排，以及在有需要及切實可行的情況下，或會轉播法庭程序。此外，法庭大堂、登記處和會計部等範圍將繼續設人數限制，避免聚集。

所有法庭使用者，包括訴訟各方和法律代表，如發燒或體溫異常，或正接受任何規定的檢疫或醫學監察，不會獲准進入法院大樓，應在切實可行的情況下盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。

各級法院登記處會按周一至五上午8時45分至下午1時以及下午2時至5時30分的正常時間辦公。為減少人群聚集和人流，登記處和會計部將減少所處理的事務，等候時間亦會較長。登記處可能會實施排隊、派籌及其他人流管理措施，以增加社交距離。

至於法院大樓相關地方，包括法庭、法庭大堂和登記處範圍將繼續設人數限制。由明日起，高等法院的無律師代表訴訟人資源中心將遷至低層四樓，並僅提供有限度服務。

另外，司法機構會嚴格實施適當的預防及人流管理措施，包括加強清潔和消毒公用地方，要求所有進入法院大樓的人士接受體溫檢測。除非法官另有指示，入場人士亦須時刻佩戴口罩。司法機構亦會盡量擴大登記處及辦公地方的範圍，實施必要的排隊、派籌及其他管制措施以控制人流和避免人群聚集。

高等法院大樓餐廳和西九龍法院大樓小食部將繼續關閉，直至另行通知。