林正財稱禁足令屬辣招　倘疫情失控才考慮

新冠肺炎疫情蔓延，消息指明（22日）舉行行政會議特別會議，討論擴展室內公眾場所強制戴口罩的規定。有行會成員表示除非疫情失控，認為如非必要都不需運用禁足令如此「辣」的措施，期望用圍堵策略控制疫情。

行政會議成員林正財接受電台訪問時表示，本港第三波疫情有不少涉及街市和商場等地點。他相信立例室內公眾場所強制戴口罩對控制疫情有幫助，同時相信法例會賦予場所負責人權力，讓他們可以要求市民戴口罩，有需要則可以向執法部門求助。

他續指，若未來幾日的疫情平穩，維持每日確診個案約100宗以下，可以先觀望情況，讓已實施的社交距離措施展現效用。但他明言，若出現疫情失控，社區全面爆發，個案幾何級上升，每日出現幾百甚至達千宗個案，出現難以圍堵的階段，屆時才會考慮封城及禁足令等較嚴厲的措施。

林又提到，政府仍有其他很多措施可以實施，包括全部食肆禁堂食、延長出現確診個案的街市及商場的停業時間。他表示，目前未能預料疫情趨勢，香港大部分市民都依賴外出購物，強調香港如無必要都不應實施禁足令如此「辣」的措施，目前最期望使用圍堵策略，用較溫和的措施控制疫情。