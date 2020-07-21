6月基本通脹1.2%　食品價格升4.9%

政府統計處今(21日)公布，今年6月份的整體消費物價，較去年同期升0.7%，較5月的相應升幅1.5%為低。政府解釋，6月份升幅放緩主要是由於豬肉價格按年升幅比5月份顯著收窄所致。豬肉價格自去年5月底起飆升，故今年6月份的按年升幅會因高比較基數而收窄。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，較5月份的1.9%為低。

各類組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升4.9%、雜項物品上升2.7%、外出用膳上升1.4%、住屋上升1.4%、雜項服務上升0.8%和煙酒上升0.1%。在6月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌18.6%、衣履下跌5.3%和耐用物品下跌3.5%。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在6月份顯著緩和至1.2%，是由於豬肉價格自去年5月起急升導致比較基數高，基本食品價格的按年升幅因而大幅收窄。與此同時，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

展望將來，發言人指出在嚴峻的環球及本地經濟情況下，整體通脹壓力短期內料會進一步減退。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。