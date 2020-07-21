Now TV縮減逾50億投資　通訊局照批

經濟不景氣，傳媒業經營亦愈見困難。通訊事務管理局公布，批准收費電視持牌機構「電訊盈科媒體有限公司」，即「Now TV」，下調其2015至2021年的總投資額至181.52億港元，減少逾50億港元，減幅接近23%。有學者指，本地收費電視面對外國收費電視及網上媒體競爭，訂戶及廣告不斷流失，而過去一年的社會事件及疫情則加速了本地收費電視市場的萎縮速度。

根據「Now TV」提交的最新投資計劃，其在上述期間的總投資額將由原本的235.48億港元，下調至181.52億港元。當中，用於發展、提升和保養基礎設施和傳送設備的「資本投資」金額，由原本的11億港元，減至9.95億港元，而「節目投資和其他營運開支」則由原本的224.48億港元，減至171.57億港元。

通訊局表示，知悉「Now TV」的投資計劃自2013年訂立以來，廣播業經歷重大轉變，加上現時經濟低迷，令廣播機構的經營日益困難，因而批准其最新投資計劃。根據該計劃，「Now TV」在計劃所涵蓋的餘下兩年內，會繼續提升廣播設施和投資於節目製作。

中大商學院客座教授冼日明表示，本地的收費及免費電視服務，於過去10年面對龐大競爭，網上媒體興起令市民看電視的時間愈來愈少，而收費電視一向以獨家轉播的體育賽事或電影頻道來吸引顧客，但現時市民在互聯網愈來愈容易觀看到相關的體育賽事和電影，本地收費電視吸引力已經大減；加上近年有外國收費電視搶佔本地市場，其製作的節目吸引程度比本地大，導致本地收費電視的客戶不斷流失。他又指，客戶減少，自然令廣告收入下跌，過去一年社會事件及疫情重創經濟，則加速了原有收費電視客戶取消訂閱。