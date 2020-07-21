政Whats噏﹕清潔龍變鹹濕龍　貼泳衣照遭舉報

食物環境衞生署KOL清潔龍阿德經常在社交網站Facebook發文，佢最新貼文竟然放咗張泳裝女郎相片，最後貼文仲被移除，到底發生咩事呢？

新冠肺炎疫情大爆發，唔知係咪因為咁，清潔龍都要勤力啲，諗諗新招吸引大家目光，提醒市民要注意衞生。清潔龍貼出一張泳裝相，有個性感女郎咬住眼鏡望鏡頭。描述更加寫住「我叫Aedes albopictus伊伊，我住在一個草地旁邊。要約直接見面嗎？輕輕咬你耳朵」，驚大家睇相睇字都唔夠，再貼上一條連結，邀請大家「快看我的調皮視頻」，形容非常誘惑。

原來清潔龍專頁唔係被黑客入侵，只要撳入連結就可以解開謎底，當中係宣傳登革熱資訊，女郎Aedes albopictus其實係白紋伊蚊嘅學名，而描述就係講緊白紋伊蚊嘅習性。雖然食環署呢個公關技巧夠新奇，但有網民唔太受落，之後仲懷疑因為太多人舉報貼文，Facebook話內容牽涉裸露或性行為而移除貼文。

不過，清潔龍專頁仲死撐唔認錯，話張相只係上網特登買嘅模特兒相，而佢着住泳衣並唔係裸露同色情喎，有網民仲附和，質疑投訴者係咪着衫沖涼。講到底，啲描述又真係相當踩界，睇嚟今次真係玩大咗喇。