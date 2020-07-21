美心大埔月餅廠兼職工確診　廠房停產食材銷毀

新冠肺炎疫情擴大，美心集團一名於大埔月餅廠工作的兼職工於昨日(20日)確診，該集團發言人表示，涉事員工最後上班日期為上周六(18日)，而有關廠房已停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品，已安排該區域員工家居隔離14天及作病毒檢測。

今日(21日)有人在網上發貼，聲稱「大埔工業邨月餅廠二樓生產部有員工確診」。美心集團發言人就此事回應，證實一名於大埔一廠工作的兼職員工確診，該員工於原材料處理區工作，按指引進廠時有量度體溫及消毒雙手，值班時一直有佩戴雙重髮網、口罩及手套。公司已安排人手於該工作區及共用空間作徹底清潔和消毒，同時已安排該區域員工家居隔離14天及作病毒測試。為安全起見，已安排今午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

發言人續稱，一向以員工及客人的健康和安全為首，自疫情開始，已於廠房加強清潔消毒，還進行一系列相關防疫衞生措施，包括全廠一直全日24小時不間斷進行殺菌消毒；工作期間佩戴口罩；進入廠內範圍及飯堂前必須量度體溫，另於工作時間內再進行一次體溫檢測；所有員工經常使用酒精搓手液清潔雙手等。而員工如有發燒或感到不適，會着他們必須盡快求醫及留家休息。