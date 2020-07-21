公會轟限3天取檢期太短　料只有少數外傭能來港

政府於7月18日公布新防疫措施，規定任何指明地區(即孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非)的抵港人士必須在登機前3天內提取檢測樣本，並於登機時出示檢測報告正本。香港僱傭公會回應指，僅僅提供3天予外傭做檢測，時間過短，令海外僱傭中介及僱主面臨困境，料只有少數外傭能順利來港。

公會指出，大多數海外檢測機構無法於3天內提取樣本並發出報告，而且時間倉促，就算有機構能2天內發出合格證，僱主只有1天時間訂機票及酒店，價錢必定奇高無比。一旦檢測不合格，僱主定必蒙受重大損失，預計逾1萬港元。公會預計，只有少數外傭能順利來港。為了減少損失，海外中介有機會停止派送外傭，令僱主白白等待。公會強調，有僱主已申請超過半年，仍未獲派送外傭。

公會建議政府倣效廣東省做法，把提取樣本及報告的有效期延長至起飛前1星期，並在指定涉及僱傭界政策時，諮詢業界，以制訂行之有效的政策。東網記者正向相關部門查詢。