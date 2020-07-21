傳歐萊雅重組本港業務架構　料大規模削人手

疫情打殘零售業，法國化妝品牌歐萊雅(L’Oréal)擬重組香港業務，減少在港經營的品牌業務，轉移發展網上購物，有指該公司預計會大規模削減員工。消息指，該公司今日(21日)向全體員工發出的內部電郵，指公司將進行架構調整，並重整品牌組合及分店。

消息指，電郵提及自肺炎疫情爆發前，公司去年已觀察到香港顧客消費模式轉移至網上，認為未來仍會持續。公司需要就三大方向作出改變，包括品牌團隊架構調整、集中擁有專門技能或專業知識的人手，及重整品牌組合及分店。電郵中雖未提及「裁員」字眼，但有消息指「重災區」品牌部約60名員工已被要求即日離職。

歐萊雅香港集團指，因應本地零售市場環境及顧客消費模式的轉變，歐萊雅香港有限公司需就公司內部架構作出相應調整。目前正專注於內部員工的溝通工作。勞工處指關注有關事件。受影響的僱員如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處熱線2922 7001查詢。