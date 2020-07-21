警灣仔冚街頭賭檔　6男女涉違禁聚令被票控

灣仔警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（21日）下午展開打擊非法街頭賭博行動，於灣仔普樂里一公園打擊街頭聚賭，檢獲一副撲克牌及小量賭款。

行動中，警員拘捕3名本地男子及1名菲律賓籍女子共4人，年齡介乎38至74歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，在現場圍觀的1名69歲本地男子和1名48歲菲律賓籍女子，因涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），警方共向6人發出定額罰款通知書，其中4名被捕賭客正被扣留調查。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。此外，根據屋邨管理扣分制，所有公屋住戶於屋邨範圍內賭博，亦有機會被扣分。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。