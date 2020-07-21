輪候檢測期間一名女童暈倒　港安醫院否認輪候安排不當

今早有大批巿民到香港港安醫院做認可的核酸檢測。

近日大批市民湧往本港多間私家醫院做認可的核酸檢測，其中香港港安醫院今早（21日)有女童在輪候期間不適暈倒，有排隊市民批評院方未有安排輪候人士保持適當的社交距離，若然人龍中有隱形患者，猶如埋下「炸彈」，直斥醫院安排不妥當。醫院回應東網指，排隊人士均有佩戴口罩，及進行風險評估；如有病徵、曾外遊或與確診個案有緊密接觸，會被安排在指定隔離區域等候。

據悉，今晨（21日）有200至300已預約的人士到港安醫院排隊等候病毒檢測，人龍由醫院內延伸至醫院外的停車場和涼亭。有排隊市民表示，排隊的人太多，停車場亦泊滿車，大家無法保持社交距離，曾經向職員反映卻未獲理會。而等候期間有一名女童不適暈倒。

有排隊市民批評醫院未有做好人流管理，加上由輪候到完成檢測需要逾2小時，擔心「若然人龍中有人確診，我們(輪候人士)全部都『攬炒』，就好像埋下一個炸彈在醫院。」

醫院回應指，所有排隊人士須事先致電或電郵預約，排隊期間市民須以單行單方向在等候區排隊，並按指示每次4人分批進入醫院。所有輪候者均須佩戴外科口罩、先在篩查站量度體溫、消毒及查詢外遊及接觸史，及進行監察準則風險評估。而在醫院門外涼亭的等候區，亦備有風扇、冷風機、雨傘，讓市民消暑。院方稱，暈倒女孩在乘車途中已感不適，抵達該院排隊不久暈倒，職員已立即將她送到醫院急診中心。