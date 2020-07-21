東區醫院割盲腸病人染疫　同病格男病人初步確診

醫院管理局總行政經理庾慧玲今(21日)表示，昨日(20日)東區醫院一名「割盲腸」手術病人已確診，病格同10名病人界定密切接觸者。東區醫院指，該院繼續跟進曾同期入住同一病室的10名病人，其中有5名病人已於早前出院，院方得悉其中一名41歲男病人於出院後持續發燒，昨日已安排他入住負氣壓病房隔離，初步結果顯示其鼻咽拭子樣本對新冠肺炎測試呈陽性反應。

至於5名仍留醫病人的病毒測試結果皆為陰性。院方會安排有關病人轉至負氣壓病房進行隔離及監察。院方已在有關病房進行徹底清潔消毒，並向衞生防護中心通報結果，會跟進餘下出院病人的情況。

另外，一名79歲的女病人曾於19日因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，經測試後於昨日確診。該名病人曾於16日在律敦治及鄧肇堅醫院進行日間腸鏡檢查，並於即日出院。涉事醫院昨日已在有關內視鏡檢驗部和日間病房(B6)完成徹底清潔消毒。

醫院感染控制組聯同衞生防護中心已跟進事件並追蹤相關的密切接觸者，評估後確定有關職員均有穿着合適個人保護裝備，因此沒有職員被列為密切接觸者，醫院已聯絡在16日入住日間病房的10名女病人，其中8人需接受隔離檢疫安排。