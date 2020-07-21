政Whats噏：「收成期」論被網民追擊　陳健波：正中攬炒派要害

財務委員會主席陳健波（波哥）舊年曾經喺會議上，公開批評反修例事件中有人破壞社會安寧，期間就提到「點解要破壞我生活？依家我收成期吖嘛！」言論隨即引發爭議。至日前總結今屆財委會工作時，佢再談及「收成期」，認為自己當時無講錯，唯一錯嘅就係無講清楚！點知就再度畀網民鬧爆，近日波哥就住呢件事拍片澄清，話一定係正中要害，呢批人先會咁激動，仲逐一駁斥佢哋3個歪論。

波哥喺短片中提到，攬炒派無權力摧毀別人嘅成果，年輕人要建立自己嘅成果先值得自豪，可能正中要害，啲「吹水佬」就即刻撲出嚟鬧佢，而吹水佬主要有幾個論點，首先就係話上一代冇權利扼殺年輕人爭取未來，波哥就話香港各階層人士，包括上一代人都被攬炒派連累，根本係受害者，因果關係完全倒轉。

其次就係，有人話如果生於1997年後用同樣嘅方式處世工作，就冇可能有收成期喎。波哥認為唔同時代梗係要用唔同嘅方法，而現實都有唔少年輕人運用上一代冇嘅科技同網上機會，創業做出成績，而且做得相當成功，叫網上吹水佬唔好對年輕人嘅成就視而不見，選擇性製造悲情咁話，呼籲大家唔好再信佢哋嘅說話，唔係就肯定冇運行！

另外，有好多人都問波哥，夜闌人靜時會唔會有一絲悔咎？佢就話自己成日都瞓唔着，係因為唔明白點解佢哋可以咁無良！唔單止唔教年輕人走正路，仲要佢哋去搞攬炒，結果搞出國安法，再咁玩落去，分分鐘有其他辣招！鬧爆啲吹水佬自私，呃Like、呃選票，仲話指摘社會同制度係最容易嘅，靠自己努力好難有市場喎。

最後波哥再譴責呢批網民成日圍爐取暖，大家吹水圍威喂，但吹完水回到現實係殘酷，勸喻年輕人早一日離開呢個吹水圈子，就早一日有生路咁話！