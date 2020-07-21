張祖榮涉貪案續審　貿促局前執委稱送服務上門與居留權無關

澳門初級法院今日(21日)續審澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉貪案。案中被告之一的貿促局行政管委會前執行委員吳愛華於應訊時曾辯稱，預先為特定申請來澳人士分析資格，是配合當時施政方針的「送服務上門」。同樣曾任貿促局主席的劉關華作供時指，「送服務上門」只限投資個案，如涉及居留權則是兩碼子的事，完全扯不上關係。職員會着對方上網閱覽所需文件，沒有為申請者預審文件。

劉關華作供時透露，他於貿促局任職39年，涉案時貿促局的行政管委會有3名執行委員，分別是張祖榮、吳愛華和自己。當中各有分工，由吳負責葡語市場和公關工作。「送服務上門」主要是投資者服務廳提供的一站式服務，當中不包括投資和技術移民，居留權則由投資居留及法律廳負責。

一名於貿促局法律廳處理投資和技術移民事務的證人指，按貿促局當時的內部指引，如果技術移民申請者的收入中位數低於他從事的行業整體收入中位數，則收入指標會被評為0分。但他強調這種評分方式不會公開，申請者不會知道評分結果，亦不會被要求補交針對性文件。

證人又指出，貿促局內部指引規定，職員有責任回答行政管委會查問移民申請個案，吳愛華曾就個案作出詢問，而張祖榮和吳愛華亦曾要求證人預先分析部分個案，至於劉關華則沒有相關要求。

被告張祖榮涉嫌在2010至2018年間，在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，受賄作不法行為罪和偽造文件罪等，去年7月企圖潛逃海外，被澳門廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。張被控18項罪名，包括受賄作不法行為罪、濫用職權罪、清洗黑錢罪等。